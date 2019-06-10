Двое пострадавших в ДТП под Тулой находятся в реанимации

Двое спасателей, пострадавших в аварии на трассе М-4 "Дон", находятся в реанимации городской больницы Новомосковска. Их состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщил РИА Новости, представитель министерства здравоохранения Тульской области.

Напомним, в 09.35 на 201 километре трассы в колонну грузовиков МЧС, направлявшихся из Москвы в Керчь и остановившихся из-за поломки, врезалась фура Volvo - по предварительным данным, ее водитель уснул за рулем. Пятеро сотрудников МЧС госпитализированы с травмами. Двое после осмотра отправились в реанимацию, троих врачи, оказав необходимую помощь, отпустили на амбулаторное лечение.

В аварии пострадали и два грузовика МЧС. Колонна продолжит путь после замены автомобилей, сообщили в ГУ МЧС по Тульской области. На месте ДТП возник крупный затор, сотрудники ДПС организовали реверсивное движение.