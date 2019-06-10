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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эффект холодного душа

Эксперт оценила планы минстроя реже отключать горячую воду
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
Горячую воду могут начать отключать один раз в два года. Уже существующий московский опыт хотят распространить и на другие регионы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам замглавы минстроя Максима Егорова, полностью избежать отключения горячей воды и тепла пока невозможно, но в некоторых субъектах РФ и ряде районов Москвы отключения происходят один раз в два года. "Мы должны к этому стремиться... Мы надеемся, что сроки сократятся и сведутся к отключению раз в несколько лет", - сказал Егоров (цитата по "Интерфаксу").

Даже вблизи Москвы бывает, что люди целое лето сидят без горячей воды

Сейчас нормативные акты рекомендуют отключать горячую воду для профилактики на 14 дней. Но в каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливается органами местного самоуправления. В Москве до 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял 14 дней, еще раньше - 21 день, а сейчас ремонтные и профилактические работы укладываются в 10 дней. В Подмосковье воду отключают в среднем на две недели.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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По мнению исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, быстро и централизованно сократить периодичность плановых профилактических и ремонтных работ на теплотрассах и объектах подачи тепловой энергии не получится. "В крупных городах, где есть альтернативные системы теплоснабжения, это возможно. В многоквартирных новостройках, в отдельных жилых комплексах, где есть возможность подогрева воды непосредственно в домах, это тоже возможно. Да и то нужно менять техрегламент, потому что сейчас собственники котельных и теплотрасс обязаны проводить профилактические отключения тепла. А на каждый дом необходимо получать паспорт готовности к зиме, без него осенью нельзя включать тепло", - подчеркивает эксперт. В стране большая часть жилья - это наследие советских времен. И коммунальная инфраструктура оттуда же. Вблизи Москвы люди целое лето сидят без горячей воды, потому что трубы, по которым тепло идет к домам, сильно изношены. Кто их должен ремонтировать? Тот, у кого они на балансе - как правило, муниципалитет. А поселения везде разные: где-то хороший бюджет, а где-то - весь в "дырках". Бывают и вообще вопиющие случаи: например, в деревне Октябрьская Владимирской области решили закрыть котельную, а жителей перевести на индивидуальное газовое оборудование. По словам эксперта, без вложения приличных денег в модернизацию коммунальной инфраструктуры со стороны государства повсеместно сократить сроки отключения горячей воды невозможно. Как бы вообще без нее не остаться!

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой Филиалы РГ Столица ЦФО Москва График отключений горячей воды в Москве
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