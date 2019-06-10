Эксперт оценила планы минстроя реже отключать горячую воду

Горячую воду могут начать отключать один раз в два года. Уже существующий московский опыт хотят распространить и на другие регионы.

По словам замглавы минстроя Максима Егорова, полностью избежать отключения горячей воды и тепла пока невозможно, но в некоторых субъектах РФ и ряде районов Москвы отключения происходят один раз в два года. "Мы должны к этому стремиться... Мы надеемся, что сроки сократятся и сведутся к отключению раз в несколько лет", - сказал Егоров (цитата по "Интерфаксу").

Даже вблизи Москвы бывает, что люди целое лето сидят без горячей воды

Сейчас нормативные акты рекомендуют отключать горячую воду для профилактики на 14 дней. Но в каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливается органами местного самоуправления. В Москве до 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял 14 дней, еще раньше - 21 день, а сейчас ремонтные и профилактические работы укладываются в 10 дней. В Подмосковье воду отключают в среднем на две недели.

По мнению исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, быстро и централизованно сократить периодичность плановых профилактических и ремонтных работ на теплотрассах и объектах подачи тепловой энергии не получится. "В крупных городах, где есть альтернативные системы теплоснабжения, это возможно. В многоквартирных новостройках, в отдельных жилых комплексах, где есть возможность подогрева воды непосредственно в домах, это тоже возможно. Да и то нужно менять техрегламент, потому что сейчас собственники котельных и теплотрасс обязаны проводить профилактические отключения тепла. А на каждый дом необходимо получать паспорт готовности к зиме, без него осенью нельзя включать тепло", - подчеркивает эксперт. В стране большая часть жилья - это наследие советских времен. И коммунальная инфраструктура оттуда же. Вблизи Москвы люди целое лето сидят без горячей воды, потому что трубы, по которым тепло идет к домам, сильно изношены. Кто их должен ремонтировать? Тот, у кого они на балансе - как правило, муниципалитет. А поселения везде разные: где-то хороший бюджет, а где-то - весь в "дырках". Бывают и вообще вопиющие случаи: например, в деревне Октябрьская Владимирской области решили закрыть котельную, а жителей перевести на индивидуальное газовое оборудование. По словам эксперта, без вложения приличных денег в модернизацию коммунальной инфраструктуры со стороны государства повсеместно сократить сроки отключения горячей воды невозможно. Как бы вообще без нее не остаться!