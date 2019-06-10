Госкорпорация "Ростех" примет участие в СЭФ-2019

Директор по особым поручениям Госкорпорации "Ростех" Василий Бровко примет участие в пленарной дискуссии "Цифровой регион" СЭФ-2019 27 июня и в экспертной сессии "Умный город" 26 июня.

Василий Бровко поделится мнением о том, какие города в России можно считать "умными", насколько они отличаются от зарубежных примеров, какие инновации трансформируют муниципальные образования, превращая их в smart city.

"Концепция "умных" городов объединяет в себе разные технологии, но в основе ее находятся искусственный интеллект и интернет вещей. Подключенные устройства поставляют в режиме реального времени огромные объемы данных, которые анализируются системами искусственного интеллекта и на базе этого анализа строятся отчеты и прогнозы, которые ложатся в основу принятия тех или иных решений (в том числе оперативных) о развитии и управлении городской средой" - отмечает В. Бровко.

Одним из самых очевидных примеров применения технологий Василий Бровко считает "умное" освещение, которое на базе светодиодного оборудования уже установлено в ряде городов страны с целью энергосбережения. Подобные пилотные проекты реализованы в Москве, Московской, Курской, Владимирской, Тамбовской, Свердловской областях, Краснодарском крае, Республике Бурятия.

VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.

Официальный партнер форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнер форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнер форума - строительная компания "Инстеп".

В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

Подробнее о форуме на www.sef-kursk.ru.