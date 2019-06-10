Июнь 2019 года в Москве может стать самым жарким в истории

Среднесуточная температура воздуха в первой декаде месяца почти на пять градусов превысила норму. Метеорологи не исключили, что июнь может стать самым жарким в историю инструментальных наблюдений. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, похожая на нынешнюю погоду ситуация в начале лета наблюдалась в среднем один раз в 12-13 лет. Сообщается, что развитие синоптических процессов развивается по типу 1999 года. В тот год жара спала во второй декаде июня и возобновилась в третьей. Метеорологи не исключают, что июнь 2019 года может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений.