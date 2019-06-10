Как будут выглядеть новые станции Московских центральных диаметров

Первые два Московских центральных диаметра, движение по которым должны запустить в конце этого - начале следующего года из теоретических разговоров и обещаний "построить альтернативное метро", начинают обретать конкретные черты. Вдоль обоих диаметров развернулось строительство новых и реконструкция старых станций и дополнительных путей, а также официально опубликован рендер будущей станции Лобня с новыми платформами и конкорсом над ними, с эскалаторами и лифтами - примерно такими будут все ключевые станции диаметров. "РГ" выясняла подробности.

Лобня - одна из основных точек первых двух диаметров, конечная и начальная станция. Здесь, по данным МЖД, появится парк из четырех тупиковых путей для отстоя и обслуживания "Иволг" - именно они будут ходить на МЦД. Сейчас железнодорожники, как рассказали "РГ" в пресс-службе МЖД, готовят землю под новые пути.

Ориентировочно в июле-августе здесь откроют новый временный пешеходный мост, старый снесут - это нужно для строительства того самого красивого конкорса с опубликованного рендера.

Всего сейчас в работе на двух направлениях в той или иной стадии около десятка будущих станций. На Одинцовско-Лобненском МЦД меньше месяца назад запустили Инновационный центр - с нуля построенную станцию, с которой можно попасть в Сколково. В десятке километров от Инноцентра кипит стройка Славянского бульвара - с него по подземному переходу можно будет попасть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро - она должна заработать уже в 2019-2020 годах. В 2020-2021 годах на линии МЦД-1 добавятся новые станции: Петровско-Разумовская, Дмитровская и Илимская, сообщает пресс-служба РЖД.

В Нахабине - конечной и начальной станции Нахабинско-Подольского диаметра - тожестроительные работы в самом разгаре. Уже строят временные деревянные платформы, начали заливать колонны будущего конкорса.

Всего на двух направлениях в той или иной стадии строительства находятся около десятка будущих станций

Кипит работа и по соседству в Опалихе - здесь две береговые платформы, к тому же еще и разнесенные друг от друга, заменит островная, на которую тоже можно будет очень удобно попадать по мосту с эскалаторами и лифтами.

Вообще почти все Рижско-Курское направление в стройках будущих станций Московских центральных диаметров - чуть ближе к мосту между Павшино и Трикотажной готовы две стройплощадки под станции Пенягино (ей будут пользоваться жители Павшинской поймы) и Волоколамская - с нее можно будет пересаживаться на одноименную станцию Арбатско-Покровской ветки метро.

Ближе к центру уже собирается техника для строительства станции Щукинская - с нее планируется пересадка на Таганско-Краснопресненскую ветку метро. Дальше уже построена и открылась в прошлом году Ленинградская (она сменила старую Ленинградскую, новая на 300 метров ближе к МЦК, на станцию Стрешнево уже скоро можно будет пересаживаться через крытый переход). На Курской "половине" будущего МЦД-2 с прошлого года работает Новохохловская, через нее можно пересесть с пригородных поездов на МЦК на юго-востоке. А около Подольска достраивают Остафьево, которую сдадут в 2019-2020 годах. Перестраивают и саму станцию Подольск - здесь конкорса не будет, поскольку платформы связаны подземным туннелем, выходы из него также оснастят эскалаторами и лифтами.

Следующим этапом в 2020 -2021 годах на МЦД-2 добавят еще Марьину Рощу, Печатники, Котляково.

В окончательном виде, отмечают в РЖД, МЦД-1 и 2 мы увидим в 2024 году.