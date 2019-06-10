Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова

Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Там отметили, что отменяется постановление об аресте счетов, которое было вынесено Басманным районным судом 16 апреля 2019 года. Мосгорсуд вынес решение передать материалы на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. Это постановление касалось банковских счетов Абызова, на которых находится около 4,3 млн рублей.

Абызов обвиняется в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Басманный районный суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей до 25 июля. 1 апреля суд арестовал более 437 миллионов рублей на счетах экс-министра, а также два земельных участка, два жилых дома, 3 квартиры, 4 комнаты и машино-место в Москве.