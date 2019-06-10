МВД проверит условия жизни животных в зоопарке под Владимиром

Полиция и прокуратура во Владимирской области начали проверки условий содержания животных в приехавшем в Муром контактном зоопарке "Живые тропики".

Поводом для вмешательства правоохранителей стали отзывы первых посетителей зверинца. Они написали в соцсетях, что питомцы зоопарка содержатся в невыносимых условиях: крокодил связан скотчем и помещен в контейнер без воды, еноты посажены на цепь и выглядят вялыми. В помещении зоопарка, по свидетельству очевидцев, стоит духота. Впечатления муромчан опубликовали местные СМИ.

- Мы проводим проверку, пока говорить что-либо конкретное преждевременно, - сообщила РИА Новости представитель регионального УМВД.

Администратор "Живых тропиков" Павел Елишев заявил агентству, что все в порядке.

- В помещении созданы условия, одинаковые с тропиками. Там влажно и жарко, температура 28-32 градуса. У нас +29, при этом помещение хорошо продувается. Крокодил действительно некоторое время находился в переноске, поскольку его аквариум разбился. Но животное уже пересадили, - рассказал Елишев. По его словам, ошибочно думать, что крокодил постоянно должен находиться в воде - треть своей жизни эти рептилии проводят на суше. Что же до енотов, то они активны по ночам, объяснил администратор "Живых тропиков".