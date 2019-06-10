Новости

Тувинец выжил после нападения медведя, укусив его за язык 12:20
Исследования: хронический стресс приводит к трагическим последствиям 12:18
Раскрыта опасность прослушивания музыки в наушниках 12:11
Суд арестовал восьмого фигуранта по делу об убийстве спеназовца 12:09
МЭР: Инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5% 12:08
Названы самые популярные модели Opel на вторичном рынке 12:05
Врачи сообщили о состоянии больных после ДТП с автобусами в Сочи 11:58
Видео: Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в Москве 11:57
МВД проверит условия жизни животных в зоопарке под Владимиром 11:55
Смертельно больной экс-игрок "Зенита" анонсировал свой прощальный вечер 11:53
Стенд Москвы удостоился премии на международной выставке в Сеуле 11:52
В Якутии изучили ДНК волка, жившего 40 тысяч лет назад 11:48
Глава правительства Астраханской области подал в отставку 11:44
Утку с утятами спасли на юге Москвы из коллектора 11:43
ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных 11:37
В Дзержинске 25 человек отравились на свадьбе 11:36
Стартовал второй конкурс президентских грантов 11:33
В Ялте три человека погибли при столкновении легковушки и мотоцикла 11:31
Вышел трейлер игры "Киберпанк 2077" с Киану Ривзом 11:29
На границе с Литвой загорелся лакокрасочный завод 11:27
Ушаков напомнил слова Путина о защите России 11:20
Под Тулой в колонну МЧС врезалась фура: пострадали пять человек 11:17
Новый Renault может разочаровать. Первые фото без камуфляжа 11:12
Мединский объяснил удаление сцен из "Рокетмена" интересами бизнеса 11:09
За крупные хищения алмазов задержаны три человека 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
10.06.2019 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД проверит условия жизни животных в зоопарке под Владимиром

Текст: Антон Валагин (Владимир)

Полиция и прокуратура во Владимирской области начали проверки условий содержания животных в приехавшем в Муром контактном зоопарке "Живые тропики".

Фото: iStock
Россельхознадзор будет контролировать обращение с животными в цирках

Поводом для вмешательства правоохранителей стали отзывы первых посетителей зверинца. Они написали в соцсетях, что питомцы зоопарка содержатся в невыносимых условиях: крокодил связан скотчем и помещен в контейнер без воды, еноты посажены на цепь и выглядят вялыми. В помещении зоопарка, по свидетельству очевидцев, стоит духота. Впечатления муромчан опубликовали местные СМИ.

- Мы проводим проверку, пока говорить что-либо конкретное преждевременно, - сообщила РИА Новости представитель регионального УМВД.

Администратор "Живых тропиков" Павел Елишев заявил агентству, что все в порядке.

- В помещении созданы условия, одинаковые с тропиками. Там влажно и жарко, температура 28-32 градуса. У нас +29, при этом помещение хорошо продувается. Крокодил действительно некоторое время находился в переноске, поскольку его аквариум разбился. Но животное уже пересадили, - рассказал Елишев. По его словам, ошибочно думать, что крокодил постоянно должен находиться в воде - треть своей жизни эти рептилии проводят на суше. Что же до енотов, то они активны по ночам, объяснил администратор "Живых тропиков".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили призыв Киева не допустить федерализации Молдавии
Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту
Финские пограничники приняли яхту из России за "трехголового монстра"
WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei
Два украинских города остались без воды из-за загрязнения реки химикатами