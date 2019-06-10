Неизвестный устроил погром в редакции "Сноба"

В Москве в редакции "Сноба" неизвестный устроил погром. О случившемся рассказала главный редактор издания Ксения Чудинова.

По ее словам, речь идет об одном человеке.

- Мы понимаем только то, что этот человек взял блок питания от компьютера, это видно на камерах и мне это передали коллеги, и им разгромил стеклянные перегородки и другие компьютеры, - цитирует ТАСС ее слова.

Она отметила что пока невозможно оценить общий ущерб. В настоящее время в офисе работают криминалисты.

Подробности и обстоятельства случившегося не приводятся.