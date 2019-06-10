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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ипотека под один процент

Необычный кредит выдадут желающим переехать в заброшенные деревни
Текст: Анна Скрипка ("Российская газета", Белгородская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
Белгородские власти объявили о беспрецедентных мерах поддержки молодых семьей. Кредит в три миллиона рублей всего под один процент на 15 лет для строительства дома в вымирающих селах выдадут белгородцам, желающим туда переехать.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В первые три года, пока новоселы будут строиться и обживаться, ни рубля в качестве возврата долга или процентов по нему они платить не должны.

Однако и потом могут уменьшить выплаты, попросту родив ребенка. После появления первого малыша от кредита отнимут миллион, второго - еще столько же, а с появлением третьего - и вовсе простят долг.

Фото: iStock
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Зачем властям потребовалась такая программа? Все просто. Так решили возрождать села, которые "имеют историко-культурное значение для региона". Именно такая формулировка указана в постановлении губернатора области, утверждающем новый проект. Согласно документу, средства будет выделять Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства. Получить их смогут молодые белгородцы, которые живут на территории области не менее года, имеют профессию и постоянный доход, а также не участвовавшие в процедуре банкротства.

Инициатива о льготном кредитовании для сельских застройщиков возникла неслучайно. Все началось с посещения села Ватутино региональными чиновниками. Малая родина Героя Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина, к слову, до 1958 года носившая название Чепухино и переименованная в честь полководца, сегодня представляет собой пару улиц с 27 жилыми домами да мемориальный дом-музей. Большинство ватутинцев - уже пенсионеры, которые как раз и беспокоятся о вымирании села. Говорят, если бы здесь появилась хоть какая-то инфраструктура, хотя бы небольшая гостиница для туристов, которые с удовольствием приезжают не только посмотреть на небольшую "хатку", в которой родился генерал армии Ватутин, но и полюбоваться меловыми горами, живописными берегами речушки да и просто подышать свежим воздухом, село бы ожило. Однако гостиницу надо строить, туристов - привечать, а делать это некому. Сначала нужны люди. Вот поэтому власти и сформировали такое "пакетное предложение" для новых застройщиков. Если в Ватутино система сработает, то опыт можно распространить и на другие села.

После появления первого малыша от кредита отнимут миллион, второго - еще столько же, а с появлением третьего - и вовсе простят долг

Инициатива вызвала противоречивые отзывы. Скептики назвали предложение заманчивым, но лишенным всякого смысла. Кто поедет в живописную глушь? Как через три года отдавать три миллиона, если дети не родятся - работы-то нет... Однако в районной администрации неожиданно получили шквал звонков: "А как можно поучаствовать в программе?"

Сергей Коюшев подал документы одним из первых.

Фото: Сергей Куксин
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- Вот вы спрашиваете, зачем это мне? - усмехается он. - Да просто хочется жить! Понимаете? Жить! Сейчас мы с женой и ребенком в родительском доме в селе неподалеку от Ватутино теснимся. Конечно, неплохо, но нам, молодым, хочется свое жилье. Я слесарю, супруга - в местном магазине продавец. Но мы с удовольствием бы переехали, построились, с работой - разберемся. Вот тут стали говорить - мол, нет там ничего. Я не знаю, что людям надо: электричество, вода, дорога - есть. Связь, конечно, плохая, ну так нам уже пообещали вышки поставить. Супермаркетов нет! Ох, тоже мне беда!

У семьи Котовых ситуация похожая, а объявленную в области программу для кредитования застройщиков на селе супруги и вовсе посчитали ответом на их мечты.

В правительстве области решили, что первые дома начнут строить уже в нынешнем году: средства выделят, скорее всего, из резервного фонда, и пока количество кредитов, которые уже окрестили "суперльготными", ограничат 10-15-ю. Но если увидят потребность - программу могут "развернуть" до необходимых масштабов.

Экономика Недвижимость Ипотека Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Рынок кредитования
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