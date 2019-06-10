Новую поликлинику достраивают в Беговом районе на севере Москвы

В Беговом районе на севере столицы заканчивается строительство детско-взрослой поликлиники. Об этом сообщает департамент строительства Москвы.

Напомним, что до недавнего времени в Беговом районе детская поликлиника располагалась в бывшем здании Черкасской богадельни. Ее открыла княгиня Надежда Алексеевна, вдова героя Отечественной войны 1812 года Николая Николаевича Черкасского-Бековича. Здание несколько раз перестраивали, в результате к концу XIX века это было двухэтажное кирпичное строение, напоминавшее купеческий особняк в псевдорусском стиле, а не здание больницы.

В начале XIX века здание богадельни перепрофилировали в приют для неизлечимо больных, затем в ранние советские годы здесь открыли "Дом матери и ребенка". А в середине прошлого века здесь открыли детскую поликлинику, после реформы системы здравоохранения она стала одним из филиалов ГБУЗ ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского. Так как кирпичное здание небольшое, то часть специалистов принимала пациентов в других филиалах. С вводом в эксплуатацию новой поликлиники необходимость ездить далеко от дома за врачебной помощью отпадет.

По данным пресс-службы департамента строительства, новая детская поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Здесь разместятся два приемно-смотровых фильтр-бокса, школьно-дошкольное отделение, отделение здорового ребенка, педиатрическое отделение, блок хирургического кабинета, блок кабинета функциональной диагностики, дневной стационар на шесть коек, физиотерапевтический блок. Здесь же разместится и взрослая поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену. В ее составе будет отделение профилактики, два терапевтических отделения, блок хирургических кабинетов, блок врачей-специалистов, отделение функциональной диагностики, дневной стационар на 10 коек, отделение реабилитации. На объекте уже выполнены все строительно-монтажные, отделочные и фасадные работы, завершается монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории. Общая площадь новой шестиэтажной совмещенной поликлиники, расположенной по Ленинградскому проспекту, 16, составляет порядка 9 тысяч кв. м.

Кстати

За счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы до 2021 года будет введено в эксплуатацию 11 новых поликлиник.