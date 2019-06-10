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10.06.2019 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой в колонну МЧС врезалась фура: пострадали пять человек

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик. В аварии получили травмы пять человек, сообщил "РГ" пресс-секретарь регионального главка МЧС Максим Пряхин.

Фото: iStock
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Авария произошла в 9:35 на 201 километре трассы М-4 "Дон". Колона МЧС из четырех автомобилей направлялась из Москвы в Керчь на работы по разминированию. "Это плановые работы", - уточнил собеседник "РГ". В Веневском районе Тульской области колонна остановилась: как пояснили "РГ" в пресс-службе регионального УМВД, у одной из машин произошла поломка. В это время в стоящие автомобили въехал грузовик Volvo. По предварительным данным, водитель фуры заснул за рулем.

В аварии получили травмы средней и легкой степени тяжести пять сотрудников МЧС. Они госпитализированы.

- В результате столкновения два автомобиля дальше ехать не смогли. В течение нескольких часов поврежденные машины будут заменены на резервные и колонна продолжит движение, - сообщил Пряхин.

Для ликвидации последствий аварии привлекались шесть человек и две единицы техники. Сотрудники УГИБДД работают на месте ДТП, выясняя причины и обстоятельства случившегося. Движение по трассе сильно затруднено, сотрудники ГИБДД организуют реверсивное движение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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