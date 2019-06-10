Сергей Собянин анонсировал дату запуска Некрасовской линии метро

Пятнадцатая линия Московского метрополитена полностью откроется в течение года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Второй участок Некрасовской линии находится в завершающей стадии строительства. Постараемся открыть его в течение года. Еще пять станций - сейчас на всех идут интенсивные работы", - заявил он в интервью "Вечерней Москве".

Он добавил, что в самой Некрасовке будет также активно развиваться инфраструктура. Так, возле метро планируется построить торгово-развлекательный центр, физкультурно-оздоровительный центр с ледовым дворцом, бассейном, спортивными залами, а также храм Покрова Пресвятой Богородицы и парк.

""Косино" станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом, объединяющим две линии метро, железную дорогу, наземный транспорт и перехватывающий паркинг для автомобилистов из Люберец", - отметил мэр Москвы, упомянув, что и там появится ТРЦ и оздоровительный комплекс. На "Лухмановской" же планируется построить автовокзал.

Кроме этого, в планах открытие Сокольнической линии метро от "Саларьева" до "Коммунарки". "Постараемся открыть его в течение ближайшего месяца", - подытожил Сергей Собянин.

Помимо этого в разговоре с изданием была затронута тема внедрения сети 5G. По словам мэра столицы, тестирование пилотных зон с новой технологией начнется осенью 2019 года на четырех площадках в Москве: ВДНХ, Сколково, Воробьевых горах и Тверской улице.