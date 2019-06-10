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Следствие просит арестовать шестерых задержанных по подозрению в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

По сообщению представителя столичного главка СКР Юлии Ивановой, "в ночь с 7 на 8 июня потерпевший, находясь с девушкой на мосту в одном из парков на юго-западе Москвы, сделал замечание компании мужчин, которые выражались в общественном месте грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставали к гражданам".

Это случилось рядом с прудом в парке на Южнобутовской улице. Как уточняет пресс-служба следственного ведомства, на погибшего после сделанного им замечания набросились несколько человек. В результате пострадавший упал с моста в воду вместе с одним из нападавших, который продолжал наносить удары. Нападавшие сбежали, а потерпевший скончался на месте.

Фото: vesti.ru
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В кратчайшие сроки было задержано шестеро подозреваемых в причастности к убийству Чуева. По факту произошедшего расследуется уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - об убийстве группой лиц из хулиганских побуждений. Обвинение пока никому из задержанных не предъявлено. Ходатайство о содержании задержанных под стражей поступило в суд.

Между тем Красногорский городской суд Подмосковья принял решение о содержании под стражей восьмого предполагаемого участника драки, в ходе которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Решением суда Гамлет Айрапетян арестован на два месяца. Он подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ - хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Еще семеро предполагаемых участников драки были арестованы на прошлой неделе. Следственный комитет официально подтвердил задержание восьмерых мужчин по делу об убийстве бывшего спецназовца. Известно также, что материалы уголовного дела по факту причинения в драке тяжких телесных повреждений мужчине, за которого вступился погибший, соединены в одно производство с делом об убийстве.

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