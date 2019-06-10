Собянин посетил технопарк "Водный стадион"

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня побывал в технопарке "Водный стадион", якорным резидентом которого является "Лаборатория Касперского".

Технопарк расположен на Ленинградском шоссе. Его площадь - более 70 тысяч квадратных метров. Специализируется на IT-технологиях и информационной безопасности. Большую часть помещений занимает "Лаборатория Касперского". В его инкубаторе работают восемь стартапов, где трудятся 96 человек. Например, здесь разрабатывается платформа для борьбы с контрафактом одежды. В основе технологии - NFC чип, который читается с помощью мобильного приложения.

- Жизнь москвичей невозможно себе представить без электронных услуг, электронной записи в детские сады и поликлиники и многих других вещей, которые делают нашу жизнь проще и удобнее. Но чтобы вся эта огромная инфраструктура работала, она должна быть защищена от взломов и других киберугроз, - отмечает Собянин. - "Лаборатория Касперского" - московская компания и одновременно мировой лидер в сфере информационной безопасности - надежно защищает электронные системы правительства Москвы, а значит, и безопасность миллионов москвичей.

По словам мэра, с развитием интернета и информационных технологий хакерских атак становится только больше. Количество угроз исчисляется тысячами, а это серьезный вызов для мегаполиса, подчеркнул Собянин. Хакеры останавливали канатную дорогу, покушаются на интеллектуально-транспортную систему города, портал mos.ru и другие сервисы.

- Насколько я помню, "Лаборатория Касперского" участвует в защите наших платформ, в том числе ЕМИАС. Благодаря таким компаниям, как ваша, мы чувствуем себе вполне уверенными, - сказал мэр. - Впереди у нас еще один серьезный проект, связанный с электронными голосованием. Он тоже должен быть защищен от всяких попыток исказить итоги голосования.