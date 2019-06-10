Собянин рассказал о новом стандарте городского отдыха школьников

Сейчас в Москве в самом разгаре программа городского летнего отдыха для школьников "Московская смена". В июне она стартовала уже в четвертый раз и теперь из пилотного проекта стала постоянной программой. "С 2016 года удалось сформировать новый стандарт городского летнего отдыха для школьников", - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, школьные лагеря для мальчишек и девчонок, которые остаются на лето в городе, существовали в Москве всегда. Но единых стандартов городского отдыха не существовало. В частности, для школ организация летних лагерей была испытанием, потому что в июне нужно принимать экзамены, а в июле-августе готовить территорию к новому учебному году. "Но потребность в городском отдыхе существует. Не всем родителям по карману даже льготные детские путевки, не все имеют дачи, не у всех есть бабушки, да и не всегда можно летом уйти в отпуск", - отметил Сергей Собянин.

Новый стандарт городского летнего отдыха для школьников предусматривает комфортный и бесплатный досуг. Родители могут быть спокойны, потому что их дети пять дней в неделю с 9:00 до 19:00 находятся в безопасности, питаются три раза в день и заняты интересными делами.

Кроме этого, отдых детей стал доступнее и разнообразнее. "Кроме общеобразовательных школ, детский отдых организуют спортшколы и социальные учреждения (районные центры помощи семье и детям), - пишет мэр. - Отдых должен быть интересным, а это значит, что значительную часть времени ребята проводят за пределами лагеря - ездят на экскурсии, в музеи и театры".

В этом году ребята будут посещать 26 музеев, 5 театров и 15 анимационных центров. Среди них - "Зарядье", "Москвариум", Музей человека "Живые системы", Планетарий, детский город профессий "Кидбург", смотровая площадка "Panorama 360" в башне "Федерация" и другие интересные места.

Также новый стандарт городского отдыха предусматривает полезный досуг. "Ребята играют, занимаются в кружках, соревнуются, сдают нормативы ГТО и участвуют в программах профориентации, - отмечает Сергей Собянин. - Для взрослых детский отдых - это не субботник. Город оплачивает педагогам, вожатым, тренерам, специалистам по социальной работе их немалый труд".