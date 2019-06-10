Стало известно, сколько стоит самая дорогая в России квартира

Эксперты нашли в Москве едва ли не самую дорогую квартиру страны. Находится она в самом "сердце" столицы - у Красной площади.

Дорогостоящее жилье, как оказалось, есть в здании гостиницы "Москва". Как утверждают аналитики портала "Мир квартир", это помещение площадью 530 "квадратов" на 14 этаже со свободной планировкой и статусом апартаментов. Из окон видно Госдуму и Манежную площадь.

Место престижное, но жилье так никто и не купил. Квартира "висит" в базе объявлений уже 2,5 года. Причина в цене, полагают эксперты. Удовольствие и впрямь дорогое - 1,7 млрд рублей.