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10.06.2019 11:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стенд Москвы удостоился премии на международной выставке в Сеуле

Текст: Ирина Огилько

Стенд Москвы стал победителем в номинации "Лучший дизайн стенда" на международной туристической выставке Seoul International Travel Industry Fair (SITIF) в столице Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Мостуризма.

Как рассказали в ведомстве, выставка проходила с 6 по 9 июня в Сеуле. Стенд Москвы не только представил потенциал мегаполиса и его новые возможности для иностранных гостей, но и стал развлекательным и одновременно познавательным пространством, позволяющим посетителям выставки глубже погрузиться в гостеприимную атмосферу города. В результате плодотворной работы стенда, уникального яркого дизайна и архитектуры он был признан лучшим за новизну и креативный дизайн.

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В течение работы выставки на стенде города было презентовано более 30 событийных, музейных проектов и достопримечательностей, включая международный фестиваль "Круг света", парк "Зарядье", Москвариум, музей современного искусства "Гараж" и другие. Посетители выставки смогли получить информацию о гостиничных комплексах, ведущих туроператорах и туристических объектах города. Специально для выставки была подготовлена сувенирная продукция, а также гастрономический гид и брошюра-путеводитель по Москве на английском и корейском языках.

Выставка SITIF - первое туристическое мероприятие для Москвы на азиатском рынке в этом году. В течение месяца комитет по туризму города Москвы презентует российскую столицу в Сеуле, в городах КНР - Гонконге, Пекине и в рамках роуд-шоу Шанхае и Гуанчжоу. На июнь также запланировано участие Москвы в International Travel Expo (ITE) в Гонконге и в Beijing International Tourism Expo (BITE) в Пекине.

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