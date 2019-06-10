Суд признал Захарченко виновным по всем пунктам обвинения

Новости

Газонокосилка Honda обставила гиперкар Bugatti Chiron 15:17
Неизвестный устроил погром в редакции "Сноба" 15:09
В Гатчине школьницу будут судить за избиение сверстницы 15:07
Спасатели Северного флота достали людей со дна моря 15:06
Взрыв прогремел в Италии: есть раненые 14:55
Свердловским бизнесменам выделят три млрд рублей на развитие 14:51
На станциях метро и МЦК из-за жары раздают воду 14:51
Фритюрница с кипящим маслом опрокинулась на детей под Челябинском 14:50
Почему летом ездить на машине опасно для здоровья 14:50
Собянин посетил технопарк "Водный стадион" 14:50
Опубликована концепция нового КоАП 14:40
На Кубани врачи спасли 8-летнего мальчика от деформации кости 14:38
Передано в суд дело пожарного, руководившего тушением "Зимней вишни" 14:37
Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна 14:36
Полиция задержала уральца, расчленившего друга после ссоры в Петербурге 14:29
Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре 14:26
Володин выразил надежду на урегулирование ситуации в Молдове 14:25
Nickelodeon снимет мультсериал о детстве Губки Боба 14:20
Крымчанин попытался вывезти на Украину купюры столетней давности 14:20
На Урале бойцовая собака набросилась на трехлетнюю девочку 14:19
Александр Головин: Хотелось бы ответить Фабрегасу завтра 14:18
В столичном регионе сохраняется "желтый" уровень погодной опасности 14:14
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault 14:14
Лукашенко поздравил Токаева с убедительной победой на выборах президента 14:10
Зеленский прокомментировал обвинения в плагиате 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
10.06.2019 13:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд признал Захарченко виновным по всем пунктам обвинения

Текст: Иван Егоров
Пресненский районный суд признал полковника Дмитрия Захарченко виновным по всем пунктам обвинения. Сейчас в Пресненском суде продолжается оглашение приговора бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Решение огласила судья Елена Абрамова. Установлено, что Захарченко получил две особо крупные взятки, а также вмешался в деятельность следователя, то есть совершил воспрепятствование осуществлению правосудия. Как отметила судья, вина Захарченко в совершении указанных преступлений полностью подтверждается исследованными доказательствами.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
В деле полковника Захарченко появился новый фигурант

По данным следствия, речь идет о взятке в 800 тысяч долларов, которые передал Захарченко и его соучастникам ресторатор Мехди Дуссу в 2014 году. Кроме того, как установило следствие, после передачи взятки, полковник получил за "общее покровительство" от бизнесмена 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре". Как установили следователи и суд, с помощью этой карты борец с коррупцией которой сэкономил при посещении ресторана более 3 млн рублей. Следствие оценило это как получение еще одной взятки.

Что касается обвинения о вмешательстве в действия следователя, то этот эпизод относится к 2016 году, когда Захарченко предупредил в 2016 году финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящих в банке обысках. Во время прений сторон гособвинитель потребовал приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 миллиона рублей.

Сам Дмитрий Захарченко вины не признает. Бывший борец с коррупцией стал широко известен во всей стране после того, как в его квартире обнаружили валюты и рублей на общую сумму около 9 млрд.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело о миллиардах полковника Захарченко
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили призыв Киева не допустить федерализации Молдавии
Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту
В Кремле назвали резонансным дело Голунова
Финские пограничники приняли яхту из России за "трехголового монстра"
Зеленский прокомментировал обвинения в плагиате