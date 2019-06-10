Суд признал Захарченко виновным по всем пунктам обвинения

Пресненский районный суд признал полковника Дмитрия Захарченко виновным по всем пунктам обвинения. Сейчас в Пресненском суде продолжается оглашение приговора бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ.

Решение огласила судья Елена Абрамова. Установлено, что Захарченко получил две особо крупные взятки, а также вмешался в деятельность следователя, то есть совершил воспрепятствование осуществлению правосудия. Как отметила судья, вина Захарченко в совершении указанных преступлений полностью подтверждается исследованными доказательствами.

По данным следствия, речь идет о взятке в 800 тысяч долларов, которые передал Захарченко и его соучастникам ресторатор Мехди Дуссу в 2014 году. Кроме того, как установило следствие, после передачи взятки, полковник получил за "общее покровительство" от бизнесмена 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре". Как установили следователи и суд, с помощью этой карты борец с коррупцией которой сэкономил при посещении ресторана более 3 млн рублей. Следствие оценило это как получение еще одной взятки.

Что касается обвинения о вмешательстве в действия следователя, то этот эпизод относится к 2016 году, когда Захарченко предупредил в 2016 году финансового директора Нота-банка Галину Марчукову о предстоящих в банке обысках. Во время прений сторон гособвинитель потребовал приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 миллиона рублей.

Сам Дмитрий Захарченко вины не признает. Бывший борец с коррупцией стал широко известен во всей стране после того, как в его квартире обнаружили валюты и рублей на общую сумму около 9 млрд.