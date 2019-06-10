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Проект: В регионах

Темой Среднерусского экономического форума станет "Цифровой регион"

26-27 июня 2019 года в городе Курск состоится VIII Среднерусский экономический форум. Тема форума - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М. При поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязи России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России. Официальный партнер форума - АО "ХК "Металлоинвест", Стратегический партнер форума - ПАО "Ростелеком", Генеральный партнер форума - Строительная компания ИНСТЕП.
Фото: АКМ Фото: АКМ
Фото: АКМ

Президент и Правительство ставят перед регионами стратегическую задачу построения цифровой экономики, которая создаёт основу для успешной реализации всех национальных проектов.

Главная идея форума заключается в том, что в центре цифровых преобразований должен стоять человек, улучшение качества его жизни. Форум призван ответить на вопрос, что даст цифровая экономика для простых людей, какие приоритеты необходимо выстроить, чтобы за счёт цифровых преобразований улучшилась жизнь населения Центральной России.

Цифровые платформы в здравоохранении, образовании, электронные системы в ЖКХ, на транспорте, умные системы в городском хозяйстве создают новую комфортную среду для проживания. Внедрение цифровых платформ для производителей, особенно для мелких и средних, ведёт к оживлению экономической активности предпринимательства, формирует спрос и даёт доступ к рынкам сбыта, создает новые рабочие места. Это особенно важно в условиях существующего неравномерного экономического развития регионов и отдельных территорий. Значение таких систем для малых городов, поселков и деревень трудно переоценить, - цифровые сети позволяют объединить их в единое экономическое пространство, обеспечивая достойную жизнь и работу людям. На Форуме должны быть поставлены такие задачи и разработаны конкретные шаги по их реализации.

В работе Форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

27 июня состоятся основные пленарные мероприятия форума, заседание по малому бизнесу, организованное под эгидой Минэкономразвития России, заседание "Безопасный город".

Пленарная дискуссия СЭФ-2019 будет сконцентрирована на наиболее острых вопросах, с которыми в настоящее время сталкивается каждый регион страны в свете выполнения поставленных перед ним задач в области цифровых преобразований:

* Стратегия цифрового развития региона.

* Диджитализация, как средство создания новых рабочих мест.

* Цифровые технологии на службе повышения качества жизни населения.

* ИКТ-технологии в системе государственного управления регионом.

* Региональный центр цифрового развития как механизм управления цифровыми преобразованиями.

* Катализаторы создания ИКТ-кластеров в регионах.

* Развитие производства компонентной базы для цифровой экономики.

Первый день форума, 26 июня будет посвящен тематическим заседаниям, которые пройдут в различных форматах на самые актуальные темы:

* Экспертная сессия "Умный город"

* Поиск лучших решений "Цифровые технологии на службе простого человека. Повышение качества жизни людей в цифровом регионе"

* Экспертная сессия "Цифровое управление регионом"

* Экспертная сессия "Формирование ИКТ-сектора экономики. Региональный центр цифрового развития"

* Круглый стол "Подготовка кадров для цифровой трансформации"

* Круглый стол "Цифровые преобразования в АПК региона. Цифра как важнейший инструмент перехода на "Зеленое" сельское хозяйство"

* Митап "Развитие среднего и малого бизнеса в АПК при помощи ИКТ-решений"

* Экспертная сессия "Цифровое производство"

* Круглый стол "Цифровая трансформация финансовых рынков"

* Круглый стол "Цифровое здравоохранение"

* Стратегическая сессия "Цифровой туризм"

* Панельная дискуссия "Цифровизация СМИ и медиапространства: проблемы, пути решения"

* Конкурс молодых программистов "Цифровое волонтерство".

Приглашаем всех заинтересованных участников к диалогу. Участие в форуме традиционно бесплатное.

Подробная информация о форуме и онлайн регистрация доступна на официальном сайте СЭФ - www.sef-kursk.ru.

До встречи на СЭФ-2019!

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