В Историческом музее покажут тайны Тульского кремля

Выставка включает несколько разделов, рассказали "РГ" в пресс-службе регионального правительства. Это "Тула до Тулы" - раздел, посвященный первому документальному упоминанию города на страницах отечественной истории, которое символически пришлось на XIV век, славную эпоху Куликовской битвы, и связано с именем великого князя Дмитрия Ивановича Донского (1363-1389 гг.). На выставке представлена научная полная реконструкция "оборонительного комплекса" русского конного воина, выполненная известным отечественным исследователем оружия Михаилом Гореликом, а также вооружение золотоордынского воина.

Раздел выставки "Тула - южный щит России" рассказывает о следующем историческом периоде, когда русские земли и княжества, объединившись вокруг Москвы, свергли ордынское иго. Выдающимся экспонатом стала жемчужина коллекции Исторического музея - пелена из мастерской Елены Стефановны Волошанки - жены старшего сына Ивана III от первого брака князя Ивана Ивановича Молодого, дочери правителя Молдавии Стефана Великого. На пелене изображена церковная процессия в праздник Вербного Воскресения - торжественное перенесение иконы "Богоматери Одигитрии" из Благовещенского в Успенский собор Московского Кремля 8 апреля 1498 года с участием великокняжеской семьи и митрополита. Уникальный экспонат выставки - воеводское знамя князя Ивана Никитича Одоевского Большого из собрания отдела ткани и костюма Исторического музея. Также уникальным экспонатом выставки можно назвать пищаль (ствол) князя И.М. Катырева-Ростовского (Россия, Турция, 1614 год).

Раздел выставки "Засечная черта" посвящен уникальному фортификационному сооружению, образующему единую оборонительную линию с южными каменными крепостями России - Тулой, Коломной, Зарайском. Первой "засечной чертой" стала Тульская, строительство которой было начато в 1553-1554 годах. Строительство Тульского кремля положило начало формированию системы обороны степных границ страны от постоянной военной опасности, грозившей из Крыма. Воздвигнутая на стратегической дороге от Крыма на Русь, Тула закрыла армии крымского хана выход к Оке, обеспечив безопасность страны с юга. Более поздние "Засечные черты" юга России не только играли роль надежного щита государства, но и делали безопасными обширные черноземные просторы, открывая возможность для их заселения и сельскохозяйственного освоения.

Последний раздел выставки "Тула - "кузница русского оружия" отражает то время, когда Тула перестала быть крепостью, стала "городом тыла", в котором было организовано оружейное производство.

В подготовке экспозиции приняли участие: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный исторический музей, Тульский Государственный музей оружия, музей Тульский кремль, Московский государственный объединенный музей - заповедник (Коломенское), Российский государственный архив древних актов, Российский государственный военно-исторический архив. Выставка продлится до 13 сентября.