В МГУ откроют 4 новых направления подготовки

В предстоящем учебном году Московский университет открывает четыре новых направления подготовки: медиакоммуникация, публичная политика и соцнауки, химические технологии, педагогическое образование. Об этом сообщил на пресс-конференции ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

"Медиакоммуникации - блочная программа, набор на которую объявит наш факультет журналистики. Разрабатывалась несколько лет. Она полностью отвечает цифровой направленности многих современных медиа, здесь будут готовить не просто журналистов, а специалистов, владеющих всеми информационным технологиями в сфере медиа", - заявил ректор.

Среди других Садовничий особо отметил программу по направлению химические технологии. "Вместе с профессором (Виктором) Авдеевым, который десятки лет ведет эту тематику, мы создали предприятие, которое создает новые композитные материалы. И очень нужны специалисты, заточенные под это. Будем готовить. Тем, кто придет работать к нам, учеба будет оплачена", - подчеркнул он.

По словам ректора, в 2019 году в МГУ придут учиться десять тысяч человек. "Примерно 6 тысяч из них идут на программы бакалавриата и специалитета, остальные - на магистерские программы", - сообщил Садовничий.

В прошлом году в МГУ было принято 30 тысяч заявлений от абитуриентов. Средний конкурс составил 7,4 человека на место.