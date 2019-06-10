В Москве к 500-летию Тульского кремля открылась уникальная выставка

В Государственном историческом музее открылась выставка "500 лет Тульскому кремлю". Юбилей самой южной каменной крепости Российского государства - Тульского кремля, сооружение которого было завершено в 1520 году - будет отмечаться в следующем году.

- В 2020 году Россия будет широко отмечать 500-летие Тульского кремля. Его строительство положило начало формированию системы обороны южных границ нашей страны, так называемой Большой засечной черты. Возведенный в 1507- 1520 годах Тульский кремль на протяжении пяти столетий противостоял нападению вражеских войск, выдерживал длительные осады, - сказал на открытии выставки заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля Константин Чуйченко. И добавил, что город оружейников не раз доказывал свою силу, мужество и стойкость.

Учитывая роль Тульского кремля в истории страны, Владимир Путин поддержал инициативу правительства Тульской области и 10 ноября 2017 года подписал указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля, как начало Большой засечной черты.

В соответствии с указом президента был создан оргкомитет и разработан план мероприятий, рассчитанный на три года. До 2020 года запланировано проведение более ста мероприятий. В том числе проведение археологических изысканий в Тульской области, а также реставрационные работы на объектах культурного наследия в Туле и области. К юбилею Кремля будет отреставрирована живопись Успенского собора, восстановлено более 30-ти объектов культурного наследия в историческом центре Тулы и малых исторических поселениях области, входящих в число объектов Большой засечной черты.

Кроме этого, по словам министра культуры РФ Владимира Мединского, в рамках юбилейных мероприятий планируется открыть филиал исторического музея в Туле.

На открытии выставки много говорилось о Большой засечной черте. Но что она на самом деле значила для наших предков четыреста лет назад, сложно сейчас представить. Это оборонительная линия на южной окраине Русского государства, проходила от Рязани до Тулы, которая спасла южные и юго-восточные границы Русского государства в XVI-XVII веках от нашествия монголо-татарских войск.

Владимир Мединский назвал засечную черту великой китайской стеной, только сделанной по-русски, и не исключено, что с большим масштабом. "Вековые деревья подрубались на высоте больше человеческого роста и валились вперед направлением к югу, откуда шла татарская конница, - пояснил министр. Стволы валили крест накрест - пройти невозможно. Ширина засечной черты до 60 метров, а это больше половины футбольного поля. Десятки деревьев создавали непроходимую преграду. Там, где не было леса, рыли овраги, втыкали колья и делали узкие проходы. Огромная, нечеловеческая работа была проделана. Но сколько это спасло жизней!".

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин тоже считает исторической несправедливостью, что так ничтожно мало места в учебниках истории отводится этому оборонительному сооружению. Он уверен, что если сейчас спросить каждого второго школьника, что такое китайская стена и Большая засечная черта, то ответы вряд ли нас порадуют. Проводимые юбилейные мероприятия, посвященные "500-летию Тульскому кремлю" должны ликвидировать эту историческую несправедливость. Открывшаяся в Государственном историческом музее выставка многое может рассказать о тех событиях. И будет интересна не только специалистам и историкам, но и обычным школьникам.

Например, мальчишки вряд ли смогут пройти мимо вооружения воина Крымского ханства. Один только лук можно разглядывать бесконечно. Чтобы хорошо гнулся, в его изготовлении использовались три породы дерева. Необычно выглядит и такой тип шлема, как мисюрка. Его делали из железа или из стали, он представлял собой небольшой шлем, к краям которого обязательно крепилась кольчужная бармица, которая достигала большой длины и полностью или частично закрывала лицо, шею, плечи.

Среди уникальных экспонатов - воеводское знамя князя Ивана Никитича Одоевского Большого и пелена с изображением московских князей (в том числе, самым ранним изображением Василия III). Также уникальным экспонатом можно назвать пищаль (ствол) князя И.М.Катырева-Ростовского (Россия, Турция, 1614 год). А раздел выставки "Тула до Тулы" посвящен первому документальному упоминанию Тулы на страницах отечественной истории.

Выставка продлится до 13 сентября.