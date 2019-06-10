В Москве отреставрируют монетный двор

В Москве разрабатывают проект реставрации монетного двора на Никольской улице. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

По данным департамента, монетный двор является объектом культурного наследия федерального значения. Он занимает сейчас целый квартал от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря. Самым старым зданием в стиле барокко здесь являются кирпичные палаты 1697 года.

"Основная цель реставрационных работ касается сохранения этого объекта, поэтому специалистам предстоит тщательно изучить памятник и учесть все его особенности", - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он напомнил, что до 19 века здесь чеканили золотые, серебряные и медные монеты, а ряд территорий одно время использовали в качестве губернской тюрьмы. Среди знаменитых заключенных были Емельян Пугачев и Александр Радищев. Да и сам ансамбль обладает архитектурной ценностью: так, в начале 20 века часть зданий, выходящих на Никольскую улицу, перестраивались по проекту известного архитектора Льва Кекушева.

Как отметил Емельянов, помимо сохранения историко-архитектурного ансамбля должен быть проведен ряд мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Проведение работ начнется, как только проект будет согласован с Мосгорнаследием.