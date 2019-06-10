Воспитательницу воронежского детсада оштрафовали за жестокость

Железнодорожный районный суд Воронежа признал 57-летнюю воспитательницу детского сада Ольгу Болгову виновной в жестоком обращении с детьми (статья 156 УК).

Как установил суд, с февраля по ноябрь 2017 года Болгова, работавшая воспитательницей в детском саду, целенаправлено унижала троих своих пятилетних подопечных: двух мальчиков и девочку. Дело доходило до оскорблений и физического насилия.

- Болгова действовала умышленно, на почве личной неприязни. Факты жестокого обращения с детьми были вскрыты после обращения родителей в надзорное ведомство, - рассказали в прокуратуре региона.

Суд оштрафовал Ольгу Болгову на 30 тысяч рублей, запретив ей в течение года заниматься воспитанием несовершеннолетних. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.