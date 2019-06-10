Захарченко приговорили к 13 годам колонии

Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил полковника полиции Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима, а также оштрафовал на 117 млн 990 тысяч рублей и лишил его звания полковника.

Чтение приговора бывшему сотруднику антикорупционого главка МВД полковнику Дмитрию Захарченко заняло несколько часов. У многочисленных журналистов была надежда, что в эту жару Пресненский суд огласит лишь резолютивную часть приговора. Однако судья Елена Абрамова начала оглашать весь приговор полностью.

В начале оглашения, согласно вердикту суда, вина Дмитрия Захарченко была доказана по всем пунктам. Установлено, что полковник полиции получил две особо крупные взятки, а также вмешался в деятельность следователя, то есть совершил воспрепятствование осуществлению правосудия. Однако непосредственно перед тем, как назначить наказание, Абрамова заявила, что не доказан факт получения взятки в 800 тысяч долларов. "Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, суд считает необходимым по данному эпизоду обвиняемого оправдать", - огласила решение судья.

По данным следствия, речь шла о ключевом эпизоде обвинения - взятке в 800 тысяч долларов, которые передал Захарченко и его соучастникам ресторатор Меди Дуссу в 2014 году. По данным обвинения, во время службы у Захарченко сложились дружеские отношение с полковником ФСБ Дмитрием Сениным, с которым они и вступили в преступный сговор с целью получения от владельца ресторанов "Ля Маре". При этом переговорщиком между ресторатором и двумя полковниками выступал друг Дусса - генерал полиции Алексей Лаушкин.

Сенин в настоящее время скрывается от следствия, дело в отношении него выделено в отдельное производство. Генерал Лаушкин проходит по делу свидетелем, он как и Меди Дусс взят под госзащиту. В итоге в деле Захарченко остался только один эпизод взятки - которую полковник получил за "общее покровительство" от бизнесмена 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре". Как установили следователи и суд, с помощью этой карты борец с коррупцией которой сэкономил при посещении ресторана более 3 млн рублей. В среднем счет за один обед или ужин полковника составлял 80 тысяч рублей без скидки. Следствие оценило полученный дисконт как еще одну взятку в особо крупном размере.

Что касается обвинения о вмешательстве в действия следователя, то этот эпизод относится к 2016 году, когда Захарченко предупредил в 2016 году финансового директора Нота-банка Галину Марчукову и ее сестру Ларису о предстоящих в банке обысках. Кроме того, он помог вывезти банковские документы и оргтехнику. Во время прений сторон гособвинитель потребовал приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 миллиона рублей. Сам Дмитрий Захарченко вины не признает.

Бывший борец с коррупцией стал широко известен во всей стране после того, как в квартире его сестры обнаружили валюты и рублей на общую сумму около 9 миллиардов. Происхождение этих денег не смог объяснить ни сам Захарченко, ни его родственники. Впрочем, никаких официальных версий о том, чьи и откуда эти миллиарды, не озвучивало и следствие. Изъятые деньги были арестованы и помещены в хранилище Банка России. А в декабре 2017 года по иску Генпрокуратуры. Никулинский суд изъял миллиарды у Захарчено в пользу государства, а еще имущество его родственников, в том числе 23 квартиры и машиноместа в престижных районах столицы, а также элитные автомобили.















