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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

АПИ поможет найти заказчиков дальневосточному производителю самолетов

Текст: Дина Непомнящая

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта поможет найти заказчиков производителю самолетов "Байкал". Как сообщает ТАСС, об этом заявил "на полях" Петербургского международного экономического форума глава АПИ Леонид Петухов.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Новые легкие летательные аппараты, модель которых была разработана в Новосибирске, планируют запустить в производство в 2021 году. Первую партию изготовит Улан-Удэнский авиационный завод.

По мнению Леонида Петухова, сейчас России нужны не менее 100 таких самолетов. Особенно на удаленных и труднодоступных территориях.

Планируется, что "Байкалы" заменят самолеты Ан-2, последний из которых был выпущен в 2002 году в Польше (в СССР эту модель перестали производить в 1971 году).

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