АПИ поможет найти заказчиков дальневосточному производителю самолетов

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта поможет найти заказчиков производителю самолетов "Байкал". Как сообщает ТАСС, об этом заявил "на полях" Петербургского международного экономического форума глава АПИ Леонид Петухов.

Новые легкие летательные аппараты, модель которых была разработана в Новосибирске, планируют запустить в производство в 2021 году. Первую партию изготовит Улан-Удэнский авиационный завод.

По мнению Леонида Петухова, сейчас России нужны не менее 100 таких самолетов. Особенно на удаленных и труднодоступных территориях.

Планируется, что "Байкалы" заменят самолеты Ан-2, последний из которых был выпущен в 2002 году в Польше (в СССР эту модель перестали производить в 1971 году).