На Сахалине возбудили дело по факту смертельного ДТП

По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 9 июня на трассе Южно-Сахалинск - Оха в районе села Березняки, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Основание для этого - признаки нарушения лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Накануне на трассе водитель Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет.

В результате погибли двое пассажиров иномарки - 31-летняя женщина и ее грудной ребенок. Водитель автомобиля и еще двое несовершеннолетних пассажиров получили телесные повреждения.

По данным пресс-службы региональной ГИБДД, причиной ДТП стал рискованный маневр автомобиля Honda Saber, за рулем которого был нетрезвый водитель, лишенный прав на управление транспортным средством. Выезжая с второстепенной дороги, он создал помеху для проезда Toyota.

Назначен ряд исследований и экспертиз, следователи опрашивают свидетелей происшествия.