Названа дата испытаний объектов второй очереди на Восточном

Испытания наземных объектов второй очереди космодрома Восточного в Амурской области намечены на конец 2022 года. Об этом ТАСС сообщил источник на космодроме.

Ранее глава Роскомоса Дмитрий Рогозин заявил о начале строительства стартового стола под ракеты серии "Ангара". Ход строительных работ он может наблюдать в онлайн-режиме из своего кабинета.

Первый запуск ракеты со спутником в этом году намечен на лето.

Справка "РГ"

Космодром Восточный строят в Амурской области, возле города Циолковского. По словам Дмитрия Рогозина, на его возведение потратили почти 92 миллиарда рублей. Восточный, отметил он, готов, но пока не может быть принят в эксплуатацию из-за нехватки финансовой отчетности. Первый запуск ракеты с космодрома провели 28 апреля 2016 года.