Село Чекунда в Хабаровском крае расселят не раньше осени

Хабаровскому краю выделят субсидию из федерального бюджета на расселение села Чекунда, которому может грозить подтопление.

- К осени регион получит деньги. Минстрой согласовал 240 миллионов рублей из федерального бюджета, около 80 миллионов будет выделено из краевого, - сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Фургал на Петербургском международном экономическом форуме.

После этого люди получат жилищные сертификаты, чтобы приобрести "квадратные" метры. На средства краевого бюджета в районном центре - поселке Чегдомын - сейчас ремонтируют 34 квартиры. Они образуют обменный фонд, который можно использовать в случае угрозы подтопления.

Напомним, в декабре прошлого года скальный грунт сошел на реку Бурея. Из-за оползня образовалась дамба, разделившая русло на две части. Возникла угроза подтопления сел, находящихся выше по течению. Военные с помощью взрывов создали проран для прохождения воды. После этого ситуация нормализовалась.

Тем не менее, сохраняется риск подтопления села Чекунда. Поэтому власти региона решили расселить его жителей.