Ученые: Говорить о катастрофическом извержении на Камчатке рано

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН прокомментировали теорию о том, что вскоре на Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина, опубликованную в издании "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН. По мнению вулканологов, эти опасения преждевременны, сообщает РИА Новости.

Эксперты отмечают, что свои выводы их коллеги делаю на основе метода сейсмической томографии, который пока экспериментально не подтвержден. Кроме того, сейчас активность вулкана идет на убыль. Ее пик отмечался в августе прошлого года.

"В любом случае, по существующей мировой статистике, далеко не всегда повышенная сейсмичность в районе вулкана является предвестником извержения", - заявил директор ИВиС Алексей Озеров.

Ученый также отметил, что, если извержение все же случится, местные жители окажутся вне опасности. Напомним, сибирские специалисты в своем исследовании давали другие прогнозы, утверждая, что, если произойдет извержение, "мало не покажется".