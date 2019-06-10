Новости

Ливни с грозами понизят температуру воздуха в Москве 07:28
Финские пограничники приняли яхту из России за "трехголового монстра" 07:24
Село Чекунда в Хабаровском крае расселят не раньше осени 06:57
WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei 06:47
На Сахалине ребенок погиб после падения с качелей 06:43
На Сахалине в ДТП погибли женщина и грудной ребенок 06:23
Ученые: Говорить о катастрофическом извержении на Камчатке рано 06:12
В Якутии дачник расстрелял семью соседей 05:43
На Курилы перебрался рыбный филин из Японии 05:40
В США две ведущие военно-промышленные компании объявили о слиянии 05:32
Девять шахтеров погибли в результате ЧП на северо-востоке Китая 05:30
АПИ поможет найти заказчиков дальневосточному производителю самолетов 05:03
Жители Венеции выступили против заходов круизных лайнеров 04:45
В Приморье разработали программу строительства арендного жилья 04:01
Хабаровчанка осуждена за гибель четырехлетней дочери 03:59
Во время беспорядков на Гаити погиб один человек 03:51
В Португалии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета 03:50
Трамп объявил о начале "великолепного сотрудничества" с Мексикой 03:22
В Техасе один человек погиб при падении строительного крана на дом 02:54
Около 200 человек отравились водой в Эмиратах 02:19
Пожар в жилом доме Лондона уничтожил 20 квартир 02:18
Два украинских города остались без воды из-за загрязнения реки химикатами 01:50
Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге 01:40
У берегов Хьюстона обнаружено тело начальника полиции Техаса 00:50
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады 00:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
10.06.2019 06:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ученые: Говорить о катастрофическом извержении на Камчатке рано

Текст: Дина Непомнящая

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН прокомментировали теорию о том, что вскоре на Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина, опубликованную в издании "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН. По мнению вулканологов, эти опасения преждевременны, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
Камчатские ученые попали в пепловую бурю у вулкана Шивелуч

Эксперты отмечают, что свои выводы их коллеги делаю на основе метода сейсмической томографии, который пока экспериментально не подтвержден. Кроме того, сейчас активность вулкана идет на убыль. Ее пик отмечался в августе прошлого года.

"В любом случае, по существующей мировой статистике, далеко не всегда повышенная сейсмичность в районе вулкана является предвестником извержения", - заявил директор ИВиС Алексей Озеров.

Ученый также отметил, что, если извержение все же случится, местные жители окажутся вне опасности. Напомним, сибирские специалисты в своем исследовании давали другие прогнозы, утверждая, что, если произойдет извержение, "мало не покажется".

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали о неформальных беседах Путина и Си Цзиньпина
Финские пограничники приняли яхту из России за "трехголового монстра"
Два украинских города остались без воды из-за загрязнения реки химикатами
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26