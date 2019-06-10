В Бурятии начали проверку после аварийной посадки Ан-2

Доследственную проверку начали специалисты Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ после аварийной посадки самолета Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП. Предварительно известно, что самолет занимался обработкой леса от вредителей по контракту с Республиканским агентством лесного хозяйства. Неудачное приземление произошло в районе улуса Улан-Горхон.

На борту находились командир воздушного судна и второй пилот. Последний получил перелом голени.