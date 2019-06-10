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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии дачник расстрелял семью соседей

Текст: Владимир Таюрский

В Нерюнгринском районе Якутии в минувшее воскресенье 60-летний местный житель расстрелял из дробовика семью соседей по даче - трех человек.

В пресс-службе республиканского МВД в понедельник сообщили, что стрельбу он устроил в ходе конфликта. Жертвами стрелка стали 38-летний мужчина, его 39-летняя беременная жена и их 14-летняя дочь.

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Вылетевшие в Нерюнгринский район оперативники блокировали подозреваемого в одном из домов на дачах поселка Угольный. Он произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, никого не задев, после чего покончил жизнь самоубийством.

Расследованием преступления занимается Следственное управление СК РФ по Якутии. Пока это ведомство произошедшее не прокомментировало.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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