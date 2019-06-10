В Якутии дачник расстрелял семью соседей

В Нерюнгринском районе Якутии в минувшее воскресенье 60-летний местный житель расстрелял из дробовика семью соседей по даче - трех человек.

В пресс-службе республиканского МВД в понедельник сообщили, что стрельбу он устроил в ходе конфликта. Жертвами стрелка стали 38-летний мужчина, его 39-летняя беременная жена и их 14-летняя дочь.

Вылетевшие в Нерюнгринский район оперативники блокировали подозреваемого в одном из домов на дачах поселка Угольный. Он произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, никого не задев, после чего покончил жизнь самоубийством.

Расследованием преступления занимается Следственное управление СК РФ по Якутии. Пока это ведомство произошедшее не прокомментировало.