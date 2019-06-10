В Нерюнгринском районе Якутии 60-летний местный житель, вооружившись дробовиком 12-го калибра, расправился с соседями по даче. Три человека убиты, пожилая женщина получила огнестрельные ранения.

Весть о массовом убийстве на дачах поселка Угольный всколыхнула район в минувшее воскресенье. Жертвами стрелка стали 38-летний мужчина, его 39-летняя беременная жена и их 14-летняя дочь. Ранения получила пожилая хозяйка дачи - родственница погибших. Сейчас ее жизни ничто не угрожает, медики оказали ей необходимую помощь.

Расправившись с соседями, пенсионер скрылся, как предполагали поначалу, в тайге. На розыск преступника был направлен весь личный состав районного отдела полиции. На помощь из Якутска на вертолете прибыла группа захвата. Обнаружили стрелка в одном из домов в том же дачном поселке.

- Осознав, что он блокирован, злоумышленник произвел выстрелы в сторону полицейских, после чего совершил самоубийство, - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Надежда Дворецкая. Она добавила, что сотрудников полиции его выстрелы не задели.

В МВД республики отмечают, что за ружье пенсионер схватился в ходе конфликта. По неофициальной информации, причиной ссоры между соседями стал земельный спор. Выяснением всех обстоятельств сейчас занимается следствие в рамках уголовного дела.

В Якутии за короткое время это уже вторая трагедия, когда от рук пенсионера погибли соседи. Год назад в селе Булгунняхтах повздоривший с окружающими 65-летний мужчина взял дробовик и пошел разбираться с обидчиками. Его жертвами стали пять человек.