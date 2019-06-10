В Якутии изучили ДНК волка, жившего 40 тысяч лет назад

Голову волка, жившего несколько тысяч лет назад, изучают ученые Якутии. На момент смерти ему было около трех-четырех лет.

Специалисты сравнивают животное с его современниками и анализируют ДНК древнего зверя. К исследованиям подключились специалисты из Японии и Швеции.

"Мы вывозили образцы и снятые параметры головы. Обработка шла в Японии, анализы - в Швеции. Возраст устанавливали наши зарубежные коллеги - около 40 тысяч лет", - рассказал агентству "Интерфакс" руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Альберт Протопопов.

Ученый отмечает, что черепа волков находят не редко. Но чаще попадаются останки щенков. Этот случай уникальный, потому что обнаружена голова взрослого животного с сохранившимися мягкими тканями и мозгом.

Обнаружил голову размером около 40 сантиметров летом прошлого года житель Абыйского района на реке Тирехтях.