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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье разработали программу строительства арендного жилья

Текст: Ольга Журман

Власти Приморского края намерены строить государственное жилье и предоставлять его в аренду молодым специалистам, сообщает пресс-служба региональной администрации. Программа разработана в рамках национального проекта "Демография".

Фото: Инесса Доценко/РГ
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Как рассказала на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, эту меру соцподдержки разработали для сокращения оттока молодых кадров из региона.

Цена коммерческого найма государственных квартир в разы меньше, чем на рынке. Организация, чей молодой специалист снимает жилье, будет компенсировать часть его затрат. Кроме того, молодым людям будет предоставлено право выкупать жилье в ипотеку по льготной ставке. По словам вице-губернатора, на программу направлено пять миллиардов рублей.

Отметим, на строительство арендного жилья для молодых специалистов будет направлено пять миллиардов рублей от Корпорации развития жилищного строительства.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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