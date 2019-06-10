В Приморье разработали программу строительства арендного жилья

Власти Приморского края намерены строить государственное жилье и предоставлять его в аренду молодым специалистам, сообщает пресс-служба региональной администрации. Программа разработана в рамках национального проекта "Демография".

Как рассказала на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, эту меру соцподдержки разработали для сокращения оттока молодых кадров из региона.

Цена коммерческого найма государственных квартир в разы меньше, чем на рынке. Организация, чей молодой специалист снимает жилье, будет компенсировать часть его затрат. Кроме того, молодым людям будет предоставлено право выкупать жилье в ипотеку по льготной ставке. По словам вице-губернатора, на программу направлено пять миллиардов рублей.

Отметим, на строительство арендного жилья для молодых специалистов будет направлено пять миллиардов рублей от Корпорации развития жилищного строительства.