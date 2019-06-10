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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Брал квадратами

Борца за чистоту рядов арестовали за взятку
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
На два месяца под арест взят заместитель мэра Якутска Василий Гоголев. Чиновника подозревают в получении взятки "квадратными метрами".

По версии следствия, Гоголев за мзду разрешил одной из компаний увеличить этажность строящегося дома с 13 до 16 этажей. В качестве взятки он через посредников получил от предприятия недвижимость - почти полторы тысячи квадратных метров в той самой новостройке. По подсчетам следователей, стоимость этих площадей составила 114 миллионов рублей. В мэрию Якутска Гоголев пришел из бизнеса менее года назад. Ранее он возглавлял учрежденную им же строительную компанию. Как отмечают в региональном следственном управлении СКР, взятку он получил не для себя лично, а "в пользу" того самого предприятия, которым когда-то владел. Это весьма существенный нюанс. Он может означать, что, перейдя на муниципальную службу, из бизнеса чиновник вышел лишь формально.

Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке

Вместе с Гоголевым в следственный изолятор на два месяца водворен его бывший компаньон, выступивший посредником. Именно он сейчас возглавляет компанию, которой достались квадратные метры. Еще один посредник отправлен под домашний арест.

Пикантности истории добавляет то, что недавно в мэрии Якутска началась масштабная борьба с "земельной мафией". По словам главы города Сарданы Авксентьевой, в последние годы в Якутске были незаконно распределены тысячи участков. Именно Гоголеву градоначальница поручила вести внутреннюю проверку. Однако сразу после задержания его на период следствия от должности отстранили.

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