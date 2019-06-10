Фото: В Удмуртии сильный ветер снес крышу с многоэтажки

В Удмуртии сильный ветер снес крышу с пятиэтажного жилого дома. Происшествие случилось около 15.30 по местному времени в Воткинске по адресу Садовникова, 7, сообщили "РГ" в пресс-службе городской администрации.

На месте происшествия уже находится глава города Алексей Заметаев.

Также в единую диспетчерскую службу от жителей Воткинска поступило более десятка звонков об упавших деревьях. Без электричества остались районы Заречный, Конанка и улицы Комсомольская и Свердлова.

Сейчас в городе устраняют последствия стихии.