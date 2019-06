Группу Queen поразил номер пермского балалаечника

Видеоролик пермского балалаечника Андрея Кирякова, в котором он исполняет кавер-версию известной песни The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарной группы Queen. Своими впечатлениями от просмотра ролика они поделились в официальных аккаунтах группы в Instagram и Facebook .

- Какая отличная передача! - прокомментировали они, - Спасибо Андрей Киряков за это: Queen на трех балалайках из России с Show must go on.

Стоит отметить, что в ролике пермский музыкант исполняет песню на нескольких балалайках, а на экране зритель видит сразу шесть эпизодов клипа.