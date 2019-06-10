На ПМЭФ-2019 делегация Мордовии обсудила вопросы развития региона

Создание в Мордовии Центра тракторостроения, ремонт дорог, организация международных рейсов из аэропорта "Саранск" - эти и другие вопросы обсуждались в ходе визита делегации республики на XXIII Петербургский международный экономический форум.

В этом году главной темой ПМЭФ значилось формирование повестки устойчивого развития. Участниками мероприятия стали свыше 10 000 человек из более чем 140 стран мира.

Мордовская делегация провела важные встречи с представителями федеральных органов власти и деловых кругов.

- На форуме мы использовали все возможности, которые дает столь масштабная коммуникативная площадка, чтобы обсудить вопросы и проекты, значимые для развития республики, - отметил глава РМ Владимир Волков.

В рамках форума состоялись встречи руководителя федерального минстроя Владимира Якушева и вице-премьера Правительства РФ Максима Акимова с главами российских субъектов - членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Напомним, в состав Ассоциации входят 14 наиболее развитых в инновационном плане субъектов страны - в том числе и Мордовия.

На встрече с Максимом Акимовым обсуждались вопросы реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Напомним, что в Мордовии в рамках нацпроекта в текущем году будет отремонтировано 100 километров трасс регионального значения, а также 51 километр автодорог и улиц Саранской городской агломерации.

А главной темой беседы Владимира Волкова с Романом Троценко, возглавляющим компанию "НОВАПОРТ", стало обсуждение инвестиционного проекта по развитию аэропортового комплекса Саранска. План предусматривает расширение его возможностей в части внутренних перевозок и организацию международного авиасообщения из столицы Мордовии.

Новый руководитель группы компаний "Тракторные заводы" Андрей Водопьянов в ходе рабочей встречи на площадке ПМЭФ проинформировал главу РМ о текущей ситуации на саранском заводе "САРЭКС", предпринимаемых мерах по загрузке действующего производства, а также перспективных планах по созданию на базе предприятия Центра тракторостроения. Более подробно эти задачи будут обсуждаться в ближайшее время, но уже в Саранске.

Главы Мордовии провел встречу и с председателем Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" Петром Колтыпиным. Был затронут широкий спектр вопросов взаимовыгодного сотрудничества в сфере инвестиционных проектов жилищного строительства и взаимодействия по реализации программы льготного ипотечного финансирования.

Владимир Волков принял участие в пленарном заседании ПМЭФ, на котором выступил президент России Владимир Путин, а также в заседании консультативной комиссии Государственного совета РФ по вопросу "Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов".

Кстати

Традиционно на полях форума был презентован Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Авторами рейтинга стали специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ). По результатам комплексной оценки Мордовия заняла 33 место, потеряв относительно прошлого года семь строчек.