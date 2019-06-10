Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике

В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил". Информацию об этом распространило Следственное управление СК России по Саратовской области.

Как удалось установить следователям, днем 8 июня ребенок играл во дворе собственного дома, и не вернулся домой с наступлением темноты. Мать пропавшего мальчика безуспешно пыталась найти его самостоятельно, но, не обнаружив сына ни на улице, ни у кого-то из знакомых, обратилась в полицию. Мальчика искали и другие родственники, в том числе дядя. Именно он, заметив в сарае лежащий дверцей вверх холодильник "Зил", решил открыть его и обнаружил внутри тело племянника без признаков жизни.

- Дверца холодильника была захлопнута и в силу особенностей конструкции открывалась только снаружи, - говорится в сообщении СУ СК. - По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти мальчика назначено судебно-медицинское исследование.