В Дзержинске 25 человек отравились на свадьбе

В загородном клубе Дзержинска 25 человек, праздновавших свадьбу, получили пищевое отравление.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, его причиной стал обнаруженный в салате золотистый стафилококк. Этот же возбудитель выделен от шести сотрудников пищеблока загородного клуба "Ранчо 636". Сотрудники Роспотребнадзора выявили на его кухне многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима: производственные помещения не соответствовали количеству обслуживаемых гостей, холодного цеха для приготовления салатов на пищеблоке не было, продукты хранились больше допустимого времени. Сотрудники клуба не соблюдали правила личной гигиены и технологию мытья посуды.

По факту ЧП следственный отдел по Дзержинску СУ СК РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

По версии следствия, 7 июня 2019 года 25 человек из числа гостей свадьбы почувствовали недомогание, а девять были госпитализированы в медицинские учреждения с предварительным диагнозом "пищевая интоксикация". К полудню 10 июня в стационаре оставались два человека, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой. Работа загородного клуба приостановлена.