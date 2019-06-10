В Мордовии утонула 12-летняя девочка

В Мордовии начата проверка по факту гибели 12-летней девочки: школьница утонула в пруду.

Как сообщил в понедельник Следственный комитет по региону, трагедия произошла накануне близ села Тазнеево Атяшевского района. На водоем девочка отправилась купаться вместе с одиннадцатилетним мальчиком.

- Стоит отметить, что купались дети в месте, не предназначенном для этого, - уточнили в СУ СК РФ по РМ.

По информации ГУ МЧС по Мордовии, тело девочки было извлечено из пруда сегодня в 10 часов 30 минут. В ведомстве считают, что трагедия произошла из-за бесконтрольности со стороны взрослых и неумения плавать.

Точную причину гибели ребенка установит экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.