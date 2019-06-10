В Перми осудят банду налетчиков, среди которых был школьный учитель

Завершилось расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Перми, которых обвиняют в разбойном нападении на инкассаторов и похищении денежных средств.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленники с помощью своего сообщника в штате предприятия, которое периодически пользовалось услугами инкассаторов, узнавали о графике и маршруте перемещения денег. В январе текущего года они напали на автомобиль инкассаторов, избили шофера и похитили три миллиона триста тысяч рублей. Вскоре сотрудники полиции вышли на след злоумышленников и задержали их.

Стало известно, что один налетчиков работал учителем физкультуры в пермской школе. Сейчас 30-летний кандидат в мастера спорта по боксу вместе с остальными фигурантами уголовного дела находится под стражей. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ (Покушение на кражу, совершенную организованной группой), а также по статье 162 УК РФ (Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.