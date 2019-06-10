В ТОСЭР "Рузаевка" возобновил работу стекольный завод

В моногороде Рузаевка возобновил работу стекольный завод: запуск первой производственной линии состоялся в воскресенье.

Стекловаренную печь №1 торжественно запустили глава РМ Владимир Волков и инвестор предприятия - учредитель компании "Гласс Декор" и СК "Развитие" Владимир Арутюнов.

- Сегодня знаменательный день в жизни республики: мы запускаем первую очередь стекольного завода, - заявил Владимир Волков. - Для района это очень важное событие, поскольку здесь создаются рабочие места с достойной заработной платой, осуществляются отчисления в бюджет. Но нам многое еще предстоит сделать для восстановления полноценной работы предприятия.

Напомним, что стекольная компания "Развитие" стала седьмым резидентом ТОСЭР "Рузаевка". Инвестором выступило динамично развивающееся предприятие "Гласс Декор".

- Впервые в моей практике руководство региона активно принимает участие в восстановлении работы предприятия, - подчеркнул Владимир Арутюнов. - Рабочие всего за три месяца смогли запустить первую очередь завода, который простаивал более двух лет.

Сейчас на предприятии приступили к работе 250 сотрудников. Среди них - люди, которые трудились здесь ранее. По словам гендиректора стекольной компании "Развитие" Сергея Агеева, всего же, согласно бизнес-плану, к 2021 году на заводе будет создано 450 рабочих мест.

Напомним, что производственные линии ЗАО "Рузаевский стекольный завод" были запущены в 2008-2009 годах. Предприятие работало на всю восточную и центральную части России и страны СНГ, в том числе - на Казахстан. После длительного простоя, вызванного низким спросом на бутылочную тару, мощности завода стали приходить в упадок. Глава РМ Владимир Волков взял судьбу предприятия под личный контроль. Став резидентом ТОСЭР, стекольный завод получил льготы по налогам и страховым взносам. У предприятия появилась возможность претендовать на получение беспроцентного займа от Фонда развития моногородов.



