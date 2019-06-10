Где в российских регионах можно найти хорошо оплачиваемую работу

В Хакасии автокрановщику предлагают зарплату от 824 тысяч рублей, а в ЯНАО стоматологу - до 700 тысяч в месяц.

На электронном портале Роструда "Работа в России" любой желающий может бесплатно найти работу в своем регионе, в том числе с очень высокой зарплатой. Достаточно задать запрос по названию вакансии и уровню зарплаты. Собкоры "РГ" выяснили, какой труд сейчас в цене.

- В нашем регионе 50 вакансий с зарплатой от 58 до 80 тысяч рублей - это в 2-3 раза выше среднеобластного уровня. На портале "Работа в России" есть данные почти о 1,5 миллионах свободных рабочих мест.

- Зарплаты актуальны и заверены работодателями, - говорит гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. - Если уровень кандидата соответствует запросам компании, то он может получить работу своей мечты.

Так, судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне разместил запрос о поиске руководителя проекта в области судостроения: зарплата до 200 тысяч рублей, компенсация расходов на переезд, плюс обеспечение жильем.

В Якутии востребованы рабочие профессии, вакансии имеются в добывающих компаниях. Зарплату обещают по 100 и более тысяч рублей в зависимости от квалификации. Но найти подходящих работников сложно.

Фото: Инфографика "РГ"/ Михаил ШиповАнтон Переплетчиков / Ольга Бухарова

По словам Сергея Ховрата, наибольший спрос наблюдается на редкие профессии: специалист по работе с марикультурами, тренер по сквошу, горный нормировщик и эколог-радиолог.

Самая популярная отрасль на рынке труда - торговля. К ней относится около трети вакансий. Также востребованы специалисты IT-сферы, заводские технологи и инженеры.

- В Пермском крае очень много высокооплачиваемых вакансий в сфере высоких технологий, - рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова. - Одна из причин - дефицит кадров.

Именно в Пермском крае "РГ" нашла зарплату на миллион. Список самых дорогих предложений возглавляет вакансия мастера по созданию ледовых городков с заработком до одного миллиона рублей в месяц. В перечень его обязанностей входит заготовка и доставка льда, а также монтаж ледовых блоков.

В Татарстане самый большой заработок обещан директору открывающейся гостиницы - 290 тысяч. Почти 100 тысяч рублей предлагают спортсмену-инструктору.

- Бывает, что работодатель указывает диапазон зарплаты от 50 до 100 тысяч рублей, оставляя себе некий люфт, - рассказала замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Клара Тазетдинова.

Не только на Ямале требуются "дорогие" врачи. Государственная стоматологическая клиника в центре Костромы готова платить 200 тысяч рублей ортодонту - специалисту по исправлению прикуса.

- Очередь к ортодонту у нас составляет больше месяца, а курс лечения длится порой два года, - говорит главврач Владимир Нечаев. - Специальность крайне редкая, ближайшие вузы, выпускающие ортодонтов, находятся в Москве, Твери.

Обещанные 200 тысяч рублей - это даже не оклад, а процент от оборота. Плюс премии, бонусы и соцпакет, включающий компенсацию расходов на аренду жилья или части выплат по ипотеке. Кстати, занять место изъявили уже девять соискателей, отбор продолжается.

В Туле филиал немецкой компании, занимающейся выпуском оборудования для производства тротуарной плитки, ищет SPS-программиста на зарплату 2000-3500 евро, или 146-256 тысяч рублей.

Соискателю необходимо знать сопромат, электротехнику и механику, да и гаечными ключами придется поработать. Необходимо знание английского и немецкого языков как устно, так и письменно.

- Желающих получить эту должность очень много, - рассказала специалист по набору персонала Ольга Подписнова. - Два месяца назад мы получали десятки заявок в день со всей страны. Число соискателей приблизилось к двум тысячам, но подходящую кандидатуру мы еще не нашли.

А рязанский агрохолдинг почти год искал… менеджера стада. Эта удивительная работа сочетает обязанности животновода и администратора.

- Менеджер стада - не пастух и не скотник, а второй человек на молочном комплексе, отвечающий за самочувствие и продуктивность полутора тысяч коров и телят, - рассказали в отделе кадров агрохолдинга.

Такому работнику был предложен полный соцпакет с компенсацией затрат на жилье и оклад 60 тысяч рублей в месяц - более чем вдвое выше зарплаты на молочных фермах Рязанщины.