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10.06.2019 16:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Цивилев поручил помочь жителям Киселевска, запросившим убежище в Канаде

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Выработать меры поддержки для жителей моногорода Киселевска, попросивших политического убежища в Канаде, распорядился губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Видеообращение к премьер-министру Канады горожане опубликовали в Сети на днях. Люди, попросившие предоставить им статус беженцев, пожаловались на то, с чем они сталкиваются в своей жизни ежедневно. Это и разработка месторождений угля открытым способом в непосредственной близости от жилых домов, и черный от угольной пыли снег зимой, и горящие под ногами угольные пласты, и высокий уровень заболеваемости онкологией. Последнее авторы обращения связывают с острыми экологическими проблемами. А Канаду в качестве возможного места жительства киселевчане (около ста семей) выбрали из-за климата, близкого к сибирскому.

Под Киселевском ликвидирован подземный пожар

В свою очередь, пресс-служба администрации области в ответе на запрос РИА Новости отметила, что Киселевск - один из проблемных в плане экологии городов Кузбасса. Он вырос из шахтерского рабочего поселка и, можно сказать, стоит на угольных разрезах. Проблемы территории быстро решить очень сложно. Но, тем не менее, они решаются. В частности, людей с подработанных территорий переселяют в новое жилье, удаленное от участков угледобычи, в городе ведется борьба с незаконными погрузками и перевозками угля, усугубляющими экологическую ситуацию.

Как сообщили в обладминистрации, губернатор получил главе муниципалитета и своим заместителям встретиться с жителями города, выслушать все претензии и вместе выработать меры по решению перечисленных проблем. Главная задача - помочь жителям.

А в администрации Киселевского городского округа напомнили, что в Кузбассе реализуются согласованные с правительством экологические программы, в том числе разработанные угольными предприятиями. Но эти программы рассчитаны не на один год.

Кстати

В конце мая вопросы переселения кузбассовцев с подработанных территорий закрытых угольных предприятий обсудили на комитете Совета Федерации. Согласно утвержденной в 2015 году Комплексной программе поэтапной ликвидации убыточных шахт Прокопьевска, Киселевск и Анжеро-Судженска, необходимо снести еще 4700 домов и переселить более 5546 семей. Первый замгубернатора Вячеслав Телегин предложил рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования этих мероприятий до 3,5 миллиарда рублей в год. По мнению чиновника, это позволит выполнить Комплексную программу за три года.

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