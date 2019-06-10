К 2024 году перед Красноярским краем поставлена масштабная задача удвоения объемов восстановления лесов. Эксперты уверены: без внедрения новых технологий посадок ее не решить. Впрочем, такие инновации уже сейчас становятся реальностью для региона.

Как пояснили в правительстве Красноярского края, цели стоят амбициозные - свести ущерб, наносимый лесам территории в результате хозяйственной деятельности человека, к нулю. То есть уровень лесовосстановления должен полностью компенсировать вырубки и гибель насаждений. Для этого в крае внедряется модель интенсивного ведения лесного хозяйства.

- Она предусматривает непрерывное, неистощительное пользование зелеными богатствами края и сохранение их экологических функций. Усилия прилагаются по всем фронтам. Это и использование новых технологий выращивания, применение удобрений, переход на высококачественные посадочные материалы. Кроме того, в центре внимания обеспечение охраны и защиты лесных плантаций, - рассказал заместитель главы минлесхоза края Алексей Большаков.

Все это делается с опорой на инновационные технологии, которые призваны повысить эффективность лесовосстановления.

В частности, решено, что с 2019 года край переходит на выращивание саженцев с закрытой корневой системой. Такой подход позволяет значительно ускорить процесс выращивания посадочного материала и повысить его качество.

Вскоре в крае должны появиться селекционно-семеноводческие центры на базе крупных лесопромышленных предприятий. Предварительные договоренности есть с "Краслесинвестом", китайской "Цейшень" и "Сегежа Групп".

Впервые за 15 лет в крае начата модернизация питомнического хозяйства. В 2018 году были полностью переоснащены Сухобузимское и Уярское предприятия. Еще 14 питомников на подходе. На эти цели из бюджета края направлено 8,8 миллиона рублей. В нынешнем году работа будет продолжена, на техническое оснащение питомников запланировано еще 9,1 миллиона рублей.

Многие внедряемые в регионе инновации - результат сотрудничества с научным сообществом, прежде всего Институтом леса им. В.Н. Сукачева СО РАН в Красноярске.

На модернизацию лесных питомников в Красноярском крае выделено больше 9 миллионов рублей

- Работа проводится сразу по нескольким направлениям: совершенствование технологий проведения лесовосстановительных мероприятий с учетом условий края, разработка критериев доступности участков для хозяйственного воздействия, - рассказал Алексей Большаков. - Специалисты института ведут апробацию биопрепаратов в лесных питомниках, рассчитывают лесоводственную и экономическую целесообразность проведения тех или иных мероприятий воспроизводства насаждений. На исследованиях ученых построено зонирование лесов на экстенсивной и интенсивной модели ведения хозяйства.

В марте специалисты красноярских лесничеств были заняты подготовкой особых "холодильников". Еще не растаявший снег сгребали в кучи. В них помещали на хранение сеянцы, выращенные в питомниках. Делалось это прямо перед их высадкой. Исследования показали, что так насаждения лучше приживаются, а значит, и растет эффективность лесовосстановительных работ.

Еще одно ноу-хау региональных властей в сфере лесовосстановления носит скорее управленческий характер, но эффект от внедрения ожидается не меньший, чем от научных и производственных инноваций. С 2019 года участниками процесса восстановления и разведения насаждений являются не только предприятия лесопромышленного комплекса, занимающиеся заготовкой древесины. Вернуть свой долг природе теперь должны геологи, недропользователи, строители новых гидротехнических сооружений. По оценкам минлесхоза края, это позволит ежегодно вовлечь в лесовосстановление дополнительно 3,5 тысячи гектаров. И тем самым полностью сбалансировать убытие лесов в результате сплошных рубок.

В тему

В 2019 году в Красноярском крае стартовал федеральный проект "Сохранение лесов". Согласно его параметрам площадь лесовосстановительных работ в регионе должна увеличиться с нынешних 70,4 тысячи гектаров в год до 156,5 тысячи. Предусмотрено серьезное финансирование - из федерального бюджета в течение двух ближайших лет территория получит 320 миллионов рублей. За счет выделяемых средств планируется оснастить лесничества специализированной техникой и оборудованием и сформировать более значительный запас семян.