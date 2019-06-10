Красноярский депутат арестован по подозрению в крупном мошенничестве

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Титов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Как полагает следствие, в феврале прошлого года Титов решил обманным путем завладеть средствами компании занимающейся теплоснабжение населения региона.

- Для этого Титов сообщил директору организации о якобы имеющихся у него полномочиях, используя которые, он сможет способствовать принятию органами власти решений о завышении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям. В дальнейшем, как утверждал задержаны, это позволит получить субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты, тем самым ввел его в заблуждение. Ведь такими полномочиями в реальности он фактически не обладал, - рассказали суть претензий к депутату в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России.

За свои услуги Титов якобы попросил выплатить ему значительную сумму денег. Директор компании согласился и передал народному избраннику разными частями более четырех миллионов рублей.

Сергей Титов избран в ЗС края в 2016 году. Он входит в состав комитета по бюджету и экономической политики и комитета по охране здоровья и социальной политики краевого парламента.

Решением суда депутату в качестве меры пресечения выбрано содержание под стражей на два месяца. Расследование дела продолжается.