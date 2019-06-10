На Алтае нашли колбасу с ртутью

Уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, возбудили в столице Алтайского края.

Как рассказали в региональном Следственном управлении СК, поводом для этого послужила жалоба жительницы Барнаула на качество колбасы одного из производителей.

По материалам дела, в одном из местных магазинов женщина приобрела колбасу и на ее поверхности обнаружила постороннее вещество. Это побудило ее сдать продукт на экспертизу, которая подтвердила наличие в продукте металлической ртути.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, причастные к попаданию ядовитого вещества в колбасное изделие. Виновному грозит наказание до двух лет лишения свободы.