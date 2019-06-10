Рослесхоз начал дополнительную проверку в Иркутской области

Федеральное агентство лесного хозяйства России по обращению прокуратуры проводит дополнительную проверку в Иркутской области. Она связана с уголовными делами в сфере лесопользования, которые сейчас расследуют в регионе. В Приангарье командированы 20 специалистов Рослесхоза - инженеры-лесопатологи, инженеры-таксаторы и другие эксперты в сфере дендрологии, лесопатологии, лесоустройства и лесной энтомологии.

Во время проверки в ноябре - декабре 2018 года - также инициированной по представлению Генпрокуратуры РФ - Рослесхоз уже выявлял нарушения лесного законодательства. Материалы тогда были переданы в прокуратуру. Какие именно действия областного минсельхоза будет проверять комиссия, не уточняется. Можно предположить, что обращение прокуратуры связано с расследованием вырубки в заказнике "Туколонь" на севере Иркутской области. По факту этой вырубки сейчас как раз расследуется громкое уголовное дело, а региональный министр лесного комплекса Сергей Шеверда задержан и на два месяца отправлен под арест. Как уточнили в СКР по региону, следствие предполагает, что министр, зная о том, что оснований для проведения сплошной санитарной рубки в "Туколони" нет, не принял мер к расторжению договоров о купле-продаже лесных насаждений на территории заказника и к прекращению незаконной рубки.

Вместе с тем в мае Генпрокуратура РФ сообщила, что выявила незаконную схему заготовки древесины, охватившую областной лесхоз и коммерческие структуры Приангарья. По данным ведомства, сотрудники лесхозов фальсифицировали акты о необходимости санитарных рубок, чтобы обойти процедуры торгов, заключали договоры о продаже леса по низкой стоимости с фирмами, и те занимались вырубкой и вывозом древесины, хотя по закону санрубки могут проводить только лесхозы. По этим фактам возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконные рубки организованной группой), пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В то же время правительство Иркутской области настаивает на том, что рубки были назначены справедливо и на момент их назначения и ведения абсолютно в рамках закона. Власти выразили обеспокоенность ситуацией с задержанием министра лесного комплекса Сергея Шеверды, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.